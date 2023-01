Nur noch drei Ärzte im Bezirk: Riesige Warteschlange bei Augenarzt in Lienz

Wer in Osttirol einen Augenarzt aufsuchen will bzw. muss, hat dafür seit Jahresende noch weniger Auswahl. Nur noch drei Augenärzte sind nach der Pensionierung eines vierten Kollegen verblieben. Am Montag bildete sich vor einer Ordination bereits eine ansehnliche Schlange.

Lienz – Wie knapp es an Augenärzten im Bezirk Lienz bestellt ist, zeigte der Montagmorgen eindrucksvoll. Vor der Ordination des Augenarztes Matthias Dapra bildete sich bereits in den frühen Morgenstunden eine lange Schlange. Dieser hatte laut Berichten angekündigt, nach den Weihnachtsferien neue Termine zu vergeben. Bereits ab 5.30 Uhr stellten sich erste Patientinnen und Patienten an, um ja zum Zug zu kommen.

Die Arbeiterkammer Tirol brachte das am Montag in Rage. Man habe es völlig verabsäumt, die augenärztliche Versorgung im Bezirk zu sichern, so Präsident Erwin Zangerl (ÖVP), die (noch von der ÖVP-FPÖ-Koalition, Anm.) angekündigte Patientenmilliarde sei nichts als ein PR-Gag gewesen. „Seit über einem halben Jahr weiß man, dass der Bezirk unterbesetzt ist, jetzt wird sogar für zwei von drei Augenarzt-Kassenstellen eine Nachfolge gesucht, das sind unhaltbare Zustände – die ÖGK muss jetzt endlich reagieren und die Versorgung im Bezirk Lienz sicherstellen“, forderte Zangerl in einer Aussendung.

