Schweres Erdbeben in Indonesien: Tsunamiwarnung ausgegeben

Jakarta – In Indonesien hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,6 an. Die indonesische Behörde BMKG schätzte die Stärke auf 7,9. Es passierte am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) – Montagabend mitteleuropäischer Zeit. Die indonesischen Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus.