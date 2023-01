Aus Regensburg geflohener Mörder in Frankreich gefasst: Polizei will Einzelheiten nennen

Ein verurteilter Mörder flieht aus dem Amtsgericht Regensburg. Polizisten nahmen ihn einige Tage später in Frankreich fest. Wie gelang dies? Und wo? Antworten will die Polizei nun geben.

Regensburg – Nach der Festnahme des aus dem Amtsgericht Regensburg geflohenen verurteilten Mörders wollen die Ermittler Details veröffentlichen. Am Dienstag gebe es „nähere Informationen", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagabend mit. Es hatte zuvor die Fahndung nach dem 40-Jährigen zurückgenommen. Der gesuchte Mann sei Fahndern in Frankreich nahe der deutschen Grenze ins Netz gegangen. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Der verurteilte Mörder hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und saß seitdem in Straubing im Gefängnis. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der Justizvollzugsanstalt musste er sich in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.