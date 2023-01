Neuauflage im Strache-Prozess: Urteil könnte heute fallen

Wien – Am Wiener Straflandesgericht dürfte in der Neuauflage des Prikraf-Prozesses am Dienstag ein Urteil gesprochen worden: Der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache war in der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden, das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil allerdings auf.