Strache-Prozess: Weitere Zeugenbefragungen vor erwartetem Urteil

Wien – Am Wiener Straflandesgericht ist in der Neuauflage des Prikraf-Prozesses am Dienstag ein Urteil erwartet worden. Der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache war in der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden, das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil wieder auf. Als letzte Zeugen wurden blaue Abgeordnete befragt, die einen Initiativantrag der damaligen Oppositionspartei mit unterzeichneten.