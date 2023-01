Indonesien von schwerem Erdbeben erschüttert

Die Erdstöße waren in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) auch in Australien deutlich spürbar. Einwohner aus Darwin im Norden von Down Under sprachen in sozialen Medien von den schwersten Erschütterungen seit Jahrzehnten. Menschen seien in Panik aus ihren Häusern geflohen, berichtete der australische Sender ABC. "Das ganze Haus hat gewackelt, alles hat gewackelt", sagte Ann Gibb aus Darwin. So ein Beben habe sie noch nie erlebt.