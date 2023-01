Biografie von Prinz Harry: Ein Buch, das die Monarchie erschüttert

Innsbruck, Wien – „Eigentlich ist das alles ein bisschen peinlich“, drückt Karl Hohenlohe sein Unbehagen aus, wenn es um die heutige Veröffentlichung von Prinz Harrys Biografie „Reserve“ geht. Öffentlich über Familienprobleme zu lamentieren, sei eben nicht der gute Ton. In Prinz Harrys heute erscheinendem autobiografischen Buch „Reserve“ erhebt dieser schwere Vorwürfe vor allem gegen seinen Bruder William, der ihn im Streit tätlich angegriffen haben soll. Szenen wie diese lassen nun die Wogen hochgehen. „Welche Brüder haben sich nicht schon gerauft? Das alles erhält eine nicht angemessene Dimension“, sagt dazu Hohenlohe, den eine weit entfernte Verwandtschaft mit dem britischen Königshaus verbindet, wenngleich er einräumt, dass er die Causa eigentlich nur am Rande verfolgt. Der Journalist kann dem „wenig lösungsorientierten“ Ansatz Harrys auf jeden Fall wenig abgewinnen und sieht kaum Chancen für die Familie, unter diesen Bedingungen wieder zusammenzurücken.

Einige britische Medien sehen bereits das Ende der Monarchie am Horizont herannahen. Es sei die schlimmste Krise seit 30 Jahren für das Königshaus, titelten sie. Die in Wien ansässige britische Politologin Melanie Sully sieht die Monarchie derzeit noch nicht in Gefahr. „Langfristig ist so eine Veröffentlichung problematisch, weil sie dem Image des Königshauses schadet.“ Vor allem junge Menschen in Großbritannien stünden der Monarchie bereits jetzt kritisch gegenüber.

Harrys Buch kommt auch für die Großbritannien-Kennerin zur „Unzeit“. König Charles III. sei neu in der Position des Staatsoberhauptes und habe sich noch nicht konsolidiert. „Das ist eine große Herausforderung, denn er ist nicht nur das Staatsoberhaupt von Großbritannien, sondern auch von den Staaten des Commonwealth“, sagt Sully. Die Treue zum britischen Königshaus hat in Australien oder in Kanada, beides Commonwealth-Mitglieder, stark gelitten. „Wenn diese beiden Staaten wegbrechen würden, wäre das schwierig für Charles, wenn es kleinere Commonwealth-Staaten betreffen würde, wäre das vermutlich für Charles verkraftbar.“ Ganz so einfach, sich aus dem Commonwealth zu lösen, ist es für die 14 Mitglieder nicht. Zumeist braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, eine Verfassungsänderung und/oder eine Volksabstimmung. Was in den Commonwealth-Staaten schwer wiege, sei der von Harry immer wieder vorgebrachte Vorwurf des Rassismus seiner Frau Meghan gegenüber.