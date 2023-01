Putin-Vertrauter: Russland sieht sich jetzt im Kampf mit der NATO

Patruschew war wie Putin früher Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB. Die beiden kennen sich seit den 70er Jahren. Patruschew gilt als Hardliner und einer der wenigen, die den Präsidenten beeinflussen können. Putin ist Vorsitzender des Sicherheitsrates, sein Stellvertreter ist Ex-Präsident Dmitri Medwedew. Dem Sicherheitsrat gehören weitere führende Vertreter aus Politik und Geheimdienst an. Das Gremium entscheidet in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Indes machen russische Kräfte nach britischer Einschätzung leichte Fortschritte bei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. Reguläre Truppen und Einheiten der Söldnergruppe Wagner hätten in den vergangenen vier Tagen taktische Vorstöße in die zehn Kilometer nördlich gelegene Kleinstadt Soledar gemacht und kontrollierten wahrscheinlich den größten Teil des Orts, teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag in seinem täglichen Geheimdienst-Briefing mit.