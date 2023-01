Neue Doppelspitze für die Redaktion der Tiroler Tageszeitung ab April 2023

Im Rahmen eines breit angelegten Change-Prozesses bei der Tiroler Tageszeitung wird die Redaktion neu organisiert. So legt die Nr. 1 der Tageszeitungen in Tirol künftig neben der Weiterentwicklung der Print-Ausgabe den Fokus noch stärker auf das Wachstumsfeld digitaler Angebote. 2023 werden in der Redaktion sowohl die Organisationsstruktur als auch die Prozesse neu auf diese Ziele ausgerichtet.