Kriegssimulation: China würde bei Invasion Taiwans wohl unterliegen

Washington, Taipeh, Peking – Eine Invasion Taiwans würde für China wohl nicht mit einem Sieg enden - und erhebliche Verluste für alle Kriegsparteien zur Folge haben. Das ist das Ergebnis eines am Montag veröffentlichten Berichts des Zentrums für internationale und strategische Studien (CSIS) in Washington. Laut dem Bericht, der auf 24 durchgeführten Kriegssimulationen basiert, würde Taiwan im Falle eines Angriffs Chinas "in den meisten Szenarien als demokratisch und unabhängig bestehen bleiben".