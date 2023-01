Klimaproteste: Wissenschafts-Appell zum Widerstand „neues Phänomen“

Wien – Schon im Vorjahr haben Klimaforschende weltweit zu zivilem Ungehorsam aufgerufen und sich zunehmend selbst an Protesten gegen die Klimapolitik beteiligt. Für den Politologen Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Boku Wien, handelt es sich um eine „relativ neues Phänomen", wie er im Mai 2022 sagte. Eine Rolle gespielt hat dabei auch die Rede von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang April bei der Vorstellung des jüngsten IPCC-Berichts.

Einer der bekanntesten Demonstranten des vergangenen Jahres war der NASA-Klimawissenschafter Peter Kalmus. Am Mittwoch, den 6. April, fesselte er sich gemeinsam mit anderen Wissenschaftern an die Eingangstüren der US-Bank JP Morgan Chase in Los Angeles, weil das Geldhaus neue fossile Projekte finanziert. Die Verhaftung nahm er in Kauf. „Ich bin bereit ein Risiko für diesen großartigen Planeten einzugehen". Als er sagt, er tue das für seine beiden Söhne, bricht ihm die Stimme.