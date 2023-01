Kokain, Cannabis und über 35.000 Euro sichergestellt: Drogendealer in U-Haft

Ein 24-Jähriger und ein 28-Jähriger wurden nach längeren Ermittlungen im November in Innsbruck festgenommen. Die beiden sollen in der Stadt über Monate Drogen verkauft haben.

Innsbruck – Rund 170 Gramm Kokain, ca. 59 Gramm Cannabisharz, ca. 15 Gramm Cannabiskraut, 35.150 Euro Bargeld und eine ganze Sammlung Mobiltelefone: Das stellten Beamte des Landeskriminalamts (LKA) Tirol sicher, als sie im vergangenen November einen 24-Jährigen und einen 28-Jährigen festnahmen. Die beiden Marokkaner sollen zumindest seit Juli Drogen in Innsbruck verkauft haben.

Insgesamt dürfte die Täterschaft in den Monaten mindestens 350 Gramm Kokain und andere Suchtgifte in geringerer Menge verkauft haben. Bei den sichergestellten Smartphones handelte es sich teilweise um Verkaufshandys und um gestohlene Handys. Bei dem 28-Jährigen wurde zudem ein gefälschter französischer Aufenthaltstitel sichergestellt. Die beiden Verdächtigen halten sich laut Aussendung der Polizei illegal in Österreich auf.