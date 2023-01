Golden-Globes-Verleihung in der Nacht auf Mittwoch: Staraufgebot wird größer

Los Angeles – In der Nacht auf Mittwoch (zwischen 2 und 4 Uhr unserer Zeit) findet in Beverly Hills zum 80. Mal die Verleihung der Golden Globes statt. Nominierte in 27 Film- und Fernsehkategorien blieben der gewöhnlich starbesetzten Veranstaltung fern, die Namen der Gewinner werden nur über die Social-Media-Accounts des Verbandes der Auslandspresse (HFPA) verkündet. Nach der Absage im Vorjahr will der Sender NBC die Gala heuer wieder live ausstrahlen.

Die schwarze Komödie „The Banshees of Inisherin“ geht mit acht Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Auch die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“, die Hollywood-Satire „Babylon" und Steven Spielbergs autobiografisches Drama „The Fabelmans“ haben mehrere Gewinnchancen. Der deutsche Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ hat Chancen in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film".