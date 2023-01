Walkner verlor durch Navi-Fehler bei der Dakar viel Zeit

Haradh – Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat am Dienstag auf der neunten Etappe der Rallye Dakar durch Navigationsfehler viel Zeit verloren. Der Salzburger KTM-Werksfahrer kam nach 686 km nur als 27. ins Ziel in Haradh und wies knapp 25 Minuten Rückstand auf Sieger Luciano Benavides aus Argentinien auf. "Ich habe es ziemlich verbockt heute", war Walkner frustriert. In der Gesamtwertung hat er als Elfter nun 44:36 Minuten auf den führenden Husqvarna-Fahrer Skyler Howes aufgerissen.

„Ich habe mich fast 20 Minuten verfahren", erzählte der 36-Jährige. Er musste sich in steinigem Gelände querfeldein nach Himmelsrichtungen orientieren und hätte beinahe nicht mehr auf die richtige Route zurückgefunden. „Es ist sehr frustrierend für mich. Auch wenn meine fahrerische Leistung heute sehr gut war, war's das mehr oder weniger für mich", so Walkner. „Jetzt ist leider nicht mehr viel drinnen. Die Schuld liegt zu 100 Prozent bei mir selber."

In der Autowertung feierte der Franzose Sebastien Loeb (Prodrive) einen Tagessieg, während der dreifache Dakar-Sieger Carlos Sainz (Audi) sich bei einem Unfall überschlug. Ein Rettungshubschrauber sollte in der Folge den Spanier in ein Spital fliegen, aber Sainz – der über Schmerzen in der Brust klagte – brach den Rettungsflug unterwegs ab und ließ sich zu seinem Auto fliegen. Ob der 60-Jährige das Rennen fortsetzen konnte, war zunächst unklar. In der Gesamtwertung führt Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Toyota) deutlich mit knapp 82 Minuten Vorsprung. (APA)