Netflix-Doku „Vatican Girl": Neue Ermittlungen im Fall Orlandi sorgen für Aufsehen

Am 22. Juni 1983 kehrte Emanuela Orlandi nicht vom Musikunterricht zurück. Seitdem ist die damals 15-Jährige verschwunden. Eine Netflix-Dokumentation brachte den Fall zurück in die Schlagzeilen. Nun ermittelt angeblich auch der Vatikan wieder.

Vatikanstadt – Die Nachricht, dass fast 40 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von Emanuela Orlandi, der Tochter eines vatikanischen Angestellten, der Vatikan neue Ermittlungen aufnimmt, sorgt für Aufsehen in Italien. Die Anwältin der Familie Orlandi, Laura Sgrò, bat um ein Treffen mit dem vatikanischen Staatsanwalt. Sie habe bisher noch keine offizielle Erklärung vom Vatikan erhalten, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen worden seien. Sgrò vertritt Emanuela Orlandis Bruder Pietro.

Die 15-jährige Emanuela Orlandi war am 22. Juni 1983 nicht vom Musikunterricht in Rom heimgekehrt. Der Fall gilt als eines der größten Rätsel in der jüngeren italienischen Kriminalgeschichte. Der Vatikan machte zunächst keine Angaben dazu, auf welcher Grundlage die neuen Ermittlungen eingeleitet wurden. Auch die Familie Orlandi wurde nach Angaben ihrer Anwältin zunächst nicht über Details informiert.