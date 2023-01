„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Musiker Felix Klieser

Hornist Felix Klieser hat sich in den vergangenen zehn Jahren einen Namen auf den internationalen Bühnen gemacht. Der Musiker spricht mit Marianne Hengl über sein Leben mit der körperlichen Einschränkung, seinen Erfolg als Musiker und warum Kultur gesellschaftlich so wichtig ist.

Innsbruck – Felix Klieser ist ein ausgezeichneter Musiker. Ein mehrfach ausgezeichneter Hornist. Er bekam den Echo Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres 2014, den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festival 2016. Er trat in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Italien und den USA mit renommierten Orchestern auf. So spielte er im vergangenen Sommer auf Einladung von Maestro Riccardo Muti sein Debüt beim Ravenna Festival. Der Hornist ohne Arme ist in der 20. Ausgabe von „LICHTblicke und Wegweiser” zu Gast bei Marianne Hengl.