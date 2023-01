63-Jähriger stürzte in Grinzens durch Loch im Heuboden: Frau fand Schwerverletzten

Grinzens – Ein Mann hat sich am Dienstagvormittag bei Heuarbeiten in Grinzens schwer verletzt. Der 63-Jährige stürzte zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr durch ein Wurfloch vom Heuboden drei Meter in die Tiefe. Erst seine Frau fand den Mann schwer verletzt zu Mittag. Der Österreicher war ansprechbar. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)