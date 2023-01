Ulbing fuhr in Bad Gastein erneut Heimsieg ein

Bad Gastein – Daniela Ulbing hat beim Heim-Weltcup der Raceboarder in Bad Gastein ihren Erfolg vom Vorjahr wiederholt. Die Kärntnerin sicherte sich am Dienstagabend den Sieg im Parallelslalom im Finale gegen ihre österreichische Landsfrau Claudia Riegler. Bei den Männern schaffte es Alexander Payer bis ins Finale, wo sich der Kärntner dem Italiener Maurizio Bormolini geschlagen geben musste. Fabian Obmann wurde Vierter.

Am Mittwoch steht in Gastein noch ein Mixed-Bewerb (Finals ab 12.35 Uhr) auf dem Programm.

„Ich mag es in Bad Gastein wirklich sehr gern, ich mag den Hang. Heuer war es mit den Zuschauern wieder ganz besonders“, sagte Ulbing im ORF-Interview nach ihren Triumph. Bei den Bewerben in Gastein waren in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie keine Fans zugelassen gewesen. Payer sprach von „unserem Wimbledon“. Seit nun 23 Jahren macht der Snowboard-Weltcup ununterbrochen Halt in Gastein.