Londoner Tube wird 160 Jahre alt: Bürgermeister gratulierte

Vor 160 Jahren, am 10. Jänner 1863, nahm die Londoner U-Bahn den Betrieb auf. Am Dienstag wurde das Jubiläum gefeiert.

London – Die Londoner U-Bahn ist 160 Jahre alt geworden. Als älteste U-Bahn der Welt nahm die "Tube", wie sie von den Londonern genannt wird, am 10. Jänner 1863 ihren Betrieb auf – damals noch als "Metropolitan Railway" mit nur sieben Stationen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan traf am Dienstag in der Baker Street – eine der ältesten Stationen – vier Beschäftigte von Transport for London, die zusammen auf 160 Dienstjahre kommen.