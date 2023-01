Langjähriger Trump-Finanzchef zu fünf Monaten Haft verurteilt

New York – Der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Strafmaß für den 75 Jahre alten Allen Weisselberg, der sich bereits im vergangenen Sommer schuldig bekannt hatte, verkündete Manhattans oberster Staatsanwalt Alvin Bragg offiziell am Dienstag in New York. "In Manhattan musst du nach den Regeln spielen, egal für wen du arbeitest", sagte Bragg.