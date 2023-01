35-Jähriger fuhr in Nauders betrunken nach Unfall mit beschädigtem Auto weiter

Nauders – Am Dienstagnachmittag ist in Nauders ein Mann schwer betrunken nach einem Unfall mit einem beschädigten Auto noch weiter gefahren. Der 35-Jährige war auf der B180 von Pflach kommend unterwegs gewesen. In einer Kehre prallte er frontal gegen die Leitschiene. Der Österreicher fuhr dann noch etwa 200 Meter weiter, obwohl der Pkw schwer beschädigt war.