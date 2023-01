Austin Butler gewinnt Golden Globe für "Elvis"

Der US-Schauspieler Austin Butler hat den Golden Globe als bester Drama-Darsteller gewonnen. Der 31-Jährige holte die Auszeichnung mit seiner Hauptrolle als "Elvis" in dem Biopic von Baz Luhrmann. Der irische Schauspieler Colin Farrell bekam den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle in der Tragikomödie "The Banshees of Inisherin". Als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie wurde Michelle Yeoh ausgezeichnet.

Die 60-Jährige in Malaysia geborene Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once". Als bester Nebendarsteller wurde US-Schauspieler Ke Huy Quan ausgezeichnet. Der 51-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once". US-Schauspielerin Angela Bassett gewann den Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Die 64-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Marvel-Hit "Black Panther: Wakanda Forever".