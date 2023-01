Kürzere Winter: Klimawandel bedingt Wandel auch im Tiroler Tourismus

Ein Großteil der Gletscher wird laut Klimaexperten verschwinden, ebenso wie Schneehänge in tieferen Lagen. Der Tourismus wappnet sich.

Reading, Innsbruck – Der letzte Sommer ist nach Auswertungen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der wärmste bisher gemessene in Europa gewesen. Das Gesamtjahr 2022 war in Europa das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1979, wie aus einem Copernicus-Bericht zu Klimaextremen hervorgeht, der am Dienstag vorgestellt wurde. Übertroffen wurden die Jahrestemperaturen nur von 2020.

Aus seinen Messungen und Schätzungen leitet der EU-Dienst außerdem ab, dass die Temperaturen in Europa in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so stark angestiegen sind wie im globalen Durchschnitt und sich Europa von allen Kontinenten am stärksten erwärmt. Weltweit war 2022 Copernicus zufolge das fünftwärmste Jahr, und die vergangenen acht Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Durchschnittlich war es im vergangenen Jahr 0,3 Grad wärmer als im Copernicus-Referenzzeitraum der Jahre 1991 bis 2020. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bedeutet das eine Erderwärmung von etwa 1,2 Grad.

Diese Ereignisse machen deutlich, dass wir bereits jetzt die verheerenden Folgen unserer sich erwärmenden Welt zu spüren bekommen. Samantha Burgess (EU-Klimawandeldienst)

Vielerorts in Europa sorgten dem Bericht zufolge Hitzewellen in Kombination mit kaum Regen und trockenen Böden für Dürreperioden, was zu Problemen in der Landwirtschaft, der Schifffahrt und der Energiewirtschaft führte. Außerdem erhöhte die extreme Trockenheit die Gefahr für Waldbrände, laut Schätzungen wurden im Sommer die höchsten Emissionen durch Waldbrände in der EU und dem Vereinigten Königreich in den letzten 15 Jahren ausgestoßen.

„2022 war ein weiteres Jahr der Klimaextreme in Europa und weltweit. Diese Ereignisse machen deutlich, dass wir bereits jetzt die verheerenden Folgen unserer sich erwärmenden Welt zu spüren bekommen“, hielt die stellvertretende Direktorin des Dienstes, Samantha Burgess, fest. Zur Vermeidung der schlimmsten Folgen müssten die Emissionen dringend verringert werden, außerdem müsse sich die Gesellschaft an das sich verändernde Klima anpassen.

Mehr grün als weiß. In Filzmoos versuchte man in den Weihnachtsferien alles, damit Skifahren für die Kleinsten überhaupt möglich ist. © APA/Hochmuth

Anpassen muss sich wohl auch der Tiroler Tourismus. Die Bilder von weißen Bändern, die für Skifahrer oder Langläufer geschaffen wurden, sind nicht gerade werbewirksam. Noch dazu hat ÖVP-Seilbahnsprecher Franz Hörl eine Debatte darum ausgelöst, wer im Tourismus der größere Klimasünder ist. Wie berichtet, hatte Hörl ein Werbeverbot für Flugreisen und Kreuzfahrten gefordert, weil diese „besonders umweltschädliche Urlaubsformen“ seien.

Die Tirol Werbung forciert die Anreise mit der Bahn und kommuniziert attraktive Tages- und Nachtverbindungen aus EU-Ländern und der Schweiz. Auch die Ostösterreicher sollen vorzugsweise per Bahn anreisen. Die Tourismus-Branche wird nicht müde zu betonen, dass sie nicht so energieintensiv ist wie andere Industrien.#

Unsere Ostalpen-Gletscher sind schon verloren. Sie haben ihr Todesurteil vor vielen Jahren erfahren. Georg Kaser (Klimaforscher, Glaziologe)

Das alles dürfte ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, brauche es eine Transformation der Gesellschaft, wie der Südtiroler Georg Kaser, Ex-Dekan der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften in Innsbruck, klarstellt. „Der globale Finanzmarkt muss auf den Kopf gestellt werden.“ Ziel müsse sein, eine klima- und ressourcenneutrale Gesellschaft zu etablieren.

Klimaforscher und Glaziologe Kaser hat keine guten Nachrichten für heimische Touristiker. Die Winter würden später beginnen und früher aufhören. Insgesamt bliebe also weitaus weniger Zeit, Geld zu verdienen. „Unsere Ostalpen-Gletscher sind schon verloren. Sie haben ihr Todesurteil schon vor vielen Jahren erfahren.“

Selbst bei einer Transformation der Gesellschaft ließe sich dies nicht mehr aufhalten.

Der Zusammenschluss zwischen Ötz- und Pitztaler Gletscher ist vom Tisch. Widerstand gegen die Gletscher-Ehe gab es genug. © APA/Gindl

Ein Drittel der TirolerInnen für härteren Klimakurs

Die Auswirkungen des Klimawandels sind hierzulande insbesondere in den Sommer- und Wintermonaten zu spüren. Ob allerdings klare Maßnahmen gegen den Klimawandel gesetzt werden sollen, gilt für die Bevölkerung keinesfalls als ausgemacht. Auf die Frage, ob Österreich von sich aus den Klimaschutz verschärfen soll, gab es laut einer Umfrage der Tiroler Tageszeitung (Sample 800) ein Patt. So befürworteten 32 Prozent der wahlberechtigten Tirolerinnen und Tiroler einen restriktiven Klimakurs. 27 Prozent sprachen sich gegen einen ­österreichischen Alleingang aus. 37 Prozent wiederum glauben, dass es keine Auswirkungen auf das Klima hat, wenn in Österreich ­Maßnahmen gesetzt werden.