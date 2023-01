Servierroboter in Reutte im Einsatz: Butler James bedient auch Nackte gern

Im Sauna-Restaurant der Reuttener Alpentherme ist ein Servierroboter in Dienst gestellt. Mangels Personal bekam die Maschine eine Chance.

Reutte – James heißt er. Besser gesagt wurde ihm dieser Name gegeben. Man hätte ihn auch R2-D2 nennen können. Aber James passt besser zum sprechenden Servierroboter, der mit Frack „bekleidet“ seine Dienstleistungen verrichtet – auch wenn seine Zielobjekte meist weit weniger Textil tragen als er. Seit einem Monat ist die künstliche Service-Intelligenz in der Alpentherme Ehrenberg in Reutte im Einsatz.