Start im Frühjahr: Oberländer Frauenhaus nimmt Gestalt an

Landeck, Imst – In Österreich sei jede dritte Frau innerhalb oder außerhalb einer intimen Beziehung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen, geben die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF) eine ernüchternde Bilanz der Statistik Austria wieder. Die Warteliste im „Frauenhaus Tirol“ bestätigt den Trend. Und weil sich das Angebot an Schutzeinrichtungen bisweilen nur auf die Region Innsbruck und das Unterland konzentrierte, möchte man seit 2020 auch im Oberland nachrüsten. Nach mehreren Verschiebungen – zuletzt wurde von einer Fertigstellung Ende 2022 gesprochen – soll es im Frühjahr nun endlich so weit sein.