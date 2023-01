Baumschnitt am Völser Gießen wegen Flug-Sicherheitszone

Völs – Im Zeitraum zwischen 23. Jänner und 3. Februar müssen am Naturdenkmal Völser Gießen – auf Höhe des Einkaufszentrums Cyta – Baumschnittmaßnahmen durchgeführt werden. Hintergrund sei der nahe Innsbrucker Flughafen, erklärt BM Peter Lobenwein. Aufgrund eines Bescheides der obersten Zivilluftfahrtbehörde müssen Luftfahrthindernisse durch Baumbewuchs, die in die Sicherheitszone des Flughafens hineinragen, entfernt bzw. eingekürzt werden. Betroffen seien davon großteils Bäume auf Privatgrund, teils auch auf Gemeindegrund.

Wie dem Informationsblatt der Marktgemeinde zu entnehmen ist, hat die Abteilung Geoinformation des Landes Tirol in diesem Zusammenhang gemeinsam mit den Naturkunde- und Forstexperten der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck ein „umfassendes Pflegekonzept“ für den Gießen in Auftrag gegeben. Dieses werde gemeinsam mit den Anrainern umgesetzt – und sehe die Einkürzung von Bäumen, die Entnahme von nicht standortgerechtem Gehölz und die Wiederaufforstung vor. In den folgenden Jahren wolle man sich dann vor allem der Pflege des Jungwuchses und der Neophytenbekämpfung widmen. (TT)