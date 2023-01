Jugendsünden mit Popcorn: Tagebuch Slam kehrt auf neuer Bühne nach Innsbruck zurück

Innsbruck – In Innsbruck werden bald wieder Jugendsünden preisgegeben – und zwar auf einer neuen Bühne: Nach 36 Ausgaben im Treibhaus und gut sechs Monaten Pause feiert der Tagebuch Slam am 22. Jänner sein Comeback im Metropol-Kino. „Wenn das Netflix-Publikum am Sonntagabend aus dem Haus geht, belohnen wir es mit bequemen Sesseln und Popcorn“, freut sich Veranstalterin Diana Köhle.