Polizei umstellt von Klimaaktivisten besetztes Dorf Lützerath für Räumungsbeginn

Lützerath – Der Räumungseinsatz für das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen hat am Mittwochvormittag begonnen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aachen bei Twitter schrieb, umstellten Polizeikräfte den Ort. Aktivisten und Polizisten standen sich am Rande des besetzten Braunkohleorts Lützerath direkt gegenüber. Zu direkten Konfrontationen kam es am Mittwochmorgen aber zunächst nicht.