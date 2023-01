„Wir sind eine Cup-Mannschaft“

Die TI-ROWA-Moser-volley will heute in Graz (19 Uhr) ins Volleyball-Cup-Finale. Für den unermüdlichen Obmann Michael Falkner keine „gmaade Wiesn“.

🏐 Blick nach vorne: Überraschen kann den seit 1975 im Volleyball tätigen Obmann nicht mehr viel. Ein wenig Sorgen macht sich der 61-Jährige im Hinblick auf die Zukunft trotzdem. Wie so oft hängt auch beim Innsbrucker Volleyball-Club alles an einer Person. Falkner lebt seine TI praktisch sieben Tage die Woche: „Wir haben top ausgebildete Sportmanagement-Absolventen, die von der Uni kommen, die du dir als Verein aber nicht leisten kannst.“

Was das allgemeine Interesse am Damen-Volleyball betrifft, ortet der TI-Obmann im Augenblick eine Stagnation: „Wir haben treue 150 bis 200 Fans, die immer da sind. Durch den Stream schneiden wir uns aber natürlich selbst ins Fleisch. Insgesamt rede ich bei uns von 270 Mitgliedern. Wenn die mit ihren Familien regelmäßig in die Halle kommen würden, könnten wir die dreifache Zahl in der Halle begrüßen. Würden die noch 10 Euro Eintritt zahlen, könnten wir von einer Einnahme von ca. 50.000 Euro pro Saison sprechen. Da lässt sich anders haushalten.“