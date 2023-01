Verkehrsblockade am Wiener Gürtel: Passant griff AktivistInnen an

Wien – Die Klima-Blockaden in Wien sind auch Mittwochfrüh weitergegangen. AktivistInnen und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben gegen 8.00 Uhr unter anderem den Äußeren Gürtel beim Westbahnhof "gesperrt". Laut den DemonstrantInnen wurden der Verkehr auf drei Straßen gestoppt und auch der Innere Gürtel auf dem Europaplatz blockiert. Am Gürtel baute sich schnell ein Stau auf. Gegen 9.30 Uhr hatte die Polizei die Blockade aufgelöst, es gab zwölf Festnahmen.

Die Blockade hatte unter Verkehrsteilnehmern Unmut ausgelöst. Zumindest ein Passant griff die AktivistInnen an, wie auf einem via Twitter verbreiteten Video (siehe unten) zu sehen war. Die Polizei war nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Übergriffs noch nicht am Ort des Geschehens. Polizeisprecher Daniel Fürst sagte der APA, der Vorfall sei bekannt, die Polizei erstatte vorerst gegen unbekannte Täter Anzeige wegen Körperverletzung und bemühe sich um die Ausforschung des Aggressors. Die zwölf Aktivisten werden Fürst zufolge nach ihrer formellen Einvernahme wieder entlassen. Sie müssen – wie in den vergangenen Tagen – mit Verwaltungsanzeigen rechnen.