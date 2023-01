Jetzt im Livestream: Regierung präsentiert Ergebnisse der Klausur

Wien – Die Regierung stellt heute Vormittag in einer Pressekonferenz vor, was sie bei ihrer Klausur erarbeitet hat.

Fix ist, dass Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung kommen wird. Zudem soll es zu einer weiteren Verschärfung in Sachen Korruptionsbekämpfung kommen und Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-Sicherheit gesetzt werden. Bis zuletzt unsicher war, ob schon bei der Klausur in Mauerbach Überlegungen präsentiert werden, wie man die Menschen zu längerem Arbeiten motivieren könnte.

Mit der UVP-Novelle sollen künftig die Verfahren für große Energiewende-Projekte wie etwa Windparks noch schneller gehen, hieß es. Unter anderem soll es künftig keine Doppelprüfungen in den Verfahren mehr geben. Wenn etwa bei der Ausweisung von Flächen das Landschaftsbild bereits geprüft wurde, dann sei im Genehmigungsverfahren keine erneute Prüfung notwendig. Damit will man unnötige Prüfungen verhindern und Zeit sparen. Zudem sollen die Verfahren so strukturiert werden, dass allen Beteiligten von Beginn an klar ist, welche Punkte wann behandelt werden.