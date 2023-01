Auto fuhr in Wörgl bei Rot auf Kreuzung und riss Ampel um: 26-Jähriger verletzt

Wörgl – An einer Kreuzung in Wörgl kam es Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 6.35 Uhr mit dem Auto auf der B 171 Richtung Kundl. Bei der Ampel an der Kreuzung mit der Ladestraße hielt der Mann sein Fahrzeug zunächst an, fuhr dann aber plötzlich bei Rot in die Kreuzung ein. Grund dafür dürfte laut ersten Erkenntnissen der Polizei eine gesundheitliche Beeinträchtigung gewesen sein.