Junge Frau am Neujahrstag in Wien vergewaltigt: Verdächtiger gefasst

Wien – Eine junge Frau soll am Neujahrstag während einer privaten Silvesterfeier in Wien-Simmering vergewaltigt worden sein. Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, die Frau mit einer Schreckschusspistole bedroht und sich danach unter Anwendung weiterer Gewalt an ihr vergangen zu haben, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch der APA sagte. Der libysche Staatsangehörige wurde am Tag nach der Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er ist bisher nicht geständig.