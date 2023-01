Computerpanne löste Chaos im US-Flugverkehr aus

Washington – Tausende Flugzeuge durften Mittwochfrüh (Ortszeit) nicht starten, nachdem die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ein Inlandstartverbot verhängt hatte. Grund war eine Computerpanne bei der FAA, die am Dienstagabend aufgetreten war. Wie es dazu kam, war zunächst nicht bekannt. Anzeichen für einen Cyberangriff habe man derzeit nicht, so das Weiße Haus. Ein derartiges Flugverbot hatte es seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 in den USA nicht mehr gegeben.