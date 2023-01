WSG Tirol zeigte bei 1:1 gegen Liberec zwei Gesichter

Die Pausenansprache des Trainers zeigte in der Folge aber Wirkung. „Wir waren teils drückend überlegen, mit der 2. Halbzeit war ich sehr zufrieden“, betonte Silberberger. Und damit meinte er sowohl jene Akteure, die noch in Durchgang eins enttäuscht hatten, als auch jene, die in der letzten halben Stunde zum Zug kamen. Der Ausgleich gelang schließlich Youngster Justin Forst (68. Minute). Der Sieg wäre auch angesichts eines Lattenkopfballs von Raffael Behounek durchaus im Bereich des Möglichen gelegen. „Die Jungs haben das in der 2. Halbzeit super gemacht.“ Am kommenden Dienstag wartet das zweite Gruppenspiel gegen den AS Trencin (SVK).