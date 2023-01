20 Menschen bei Selbstmordanschlag vor Außenministerium in Afghanistan getötet

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der radikal-islamischen Taliban-Regierung am Mittwoch 20 Menschen getötet worden. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, sagte ein Mitarbeiter des Informations-Ministeriums. Der Attentäter habe erfolglos versucht, in das Gebäude einzudringen.