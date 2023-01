Tote bei Selbstmordanschlag vor Außenministerium

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen getötet worden. Zudem gebe es mehr als 40 Verletzte, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch und sprach von den offiziellen Opferzahlen. Zuvor hatte ein Mitarbeiter des Informations-Ministeriums die Totenzahl mit 20 angegeben. Der Attentäter habe erfolglos versucht, in das Gebäude einzudringen.