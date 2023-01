Autos stießen in St. Jakob im Defereggen zusammen: Zwei Frauen verletzt

St. Jakob in Defereggen – In Osttirol sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 51-Jährige war mit ihrem Pkw vom Lärchenhof kommend in Richtung Defereggentalstraße unterwegs. Ihre Tochter (22) saß am Beifahrersitz. Zeitgleich fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto vom Ortszentrum kommend in Richtung Maria Hilf.