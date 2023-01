Wertvolle Winterjacken in St. Anton gestohlen: Überwachungskamera filmte Täter

St. Anton am Arlberg, Ischgl – Zwei mutmaßliche Diebe sind in St. Anton am Arlberg und in Ischgl aktiv gewesen. Der Eigentümer eines Sportgeschäftes erstattete am Mittwoch Anzeige, dass zwei hochwertige Winterjacken aus seinem Laden gestohlen worden seien. Das Fehlen der Jacken hatte er am Nachmittag bemerkt.