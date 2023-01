Karrieresprung: Ferdinand Neu neuer Leiter der Magistratsabteilung II

Eine bedeutende Führungsposition im Innsbrucker Rathaus hat der Stadtsenat in seiner Sitzung am Mittwoch – in seltener Einstimmigkeit – besetzt. Zuletzt vor zweieinhalb Jahren als Personalchef abgesetzt und stattdessen zum Amtsvorstand der „Allgemeinen Servicedienste“ bestellt, macht Ferdinand Neu nun doch noch einen Karrieresprung: Ab 1. Mai leitet Neu die Magistratsabteilung II, Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung. Damit ist er auf einer Ebene mit seiner Frau Birgit Neu, die seit Jahren die Magistratsabteilung V leitet.

Für eine emotionale Debatte sorgte NEOS-Gemeinderätin Dagmar Klingler bei der vergangenen Gemeinderatssitzung mit ihrer Erzählung über den kleinen Paul, der Tag für Tag hungrig von der Schule in eine verlassene Wohnung geschickt werden müsse, weil er auf der so genannten „Mahnliste“ stand, nachdem die Rechnungen für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung nicht bezahlt wurden. Klinglers Antrag auf Abschaffung der Mahnlisten sei schlichtweg „falsch“, sagt Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). So einen Fall hätte es erst gar nie geben dürfen. Denn die Schulleitung ist verpflichtet, derartiges zu melden. „Wenn die Magistratsmitarbeiter von solchen Missständen erfahren, kümmern sie sich sofort darum“, betont Anzengruber. „Man kann nicht wegschauen und sich dann im Gemeinderat aufregen, dass nichts passiert“, ärgert sich der Vizebürgermeister. Und Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ergänzt: „Wir helfen jedem Kind.“ Kein Kind müsse in Innsbruck hungrig nach Hause geschickt werden. Der kleine Paul ist mittlerweile in der Ganztagesbetreuung und bekommt dort auch ein Mittagessen.