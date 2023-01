Neuschnee sorgt für Erleichterung: Ein Segen für den Dolomitenlauf

Unverhoffter Neuschnee sichert den dreitägigen Langlaufbewerb in Obertilliach.

Obertilliach – Am Freitag, den 20. Jänner, geht es im Biathlonzentrum mit dem Dolomitensprint los. Er eröffnet die 46. Ausgabe des Dolomitenlaufs, eines großen und beliebten Langlaufbewerbs. Gelaufen wird je nach Vorliebe über 20 oder 42 Kilometer, im klassischen Stil oder Skating.

Eine große Erleichterung brachte eine Ladung Schnee, die Frau Holle vor einigen Nächten über Osttirol abgeworfen hat. „Viele Winterdestinationen kämpfen seit Wochen durch die ,tropischen‘ Temperaturen in dieser Jahreszeit um ihre Schneesicherheit“, heißt es vom Verein LRC Lienzer Dolomiten. Nicht so Obertilliach, freut sich Organisator Franz Theurl.

Nach dem Auftakt am 20. Jänner geht es am 21. Jänner mit den Rennen im freien Stil weiter. Am 22. Jänner stehen die Bewerbe im klassischen Stil auf dem Programm. Start ist jeweils um zehn Uhr. Anmeldungen für alle Bewerbe können bis kurz vor dem Start im Biathlonzentrum Obertilliach vorgenommen werden oder unter www.dolomitensport.at ab sofort.