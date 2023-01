Protest auf Pfählen gegen gefräßige Schaufelbagger in Lützerath

Noch einmal soll ein Dorf im Rheinland dem Braunkohleabbau weichen. Klimaaktivisten wollen es retten, doch die Polizei räumt ihr Camp.

Mönchengladbach – Lützerath ist nichts weiter als ein verlassener kleiner Weiler – auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist das unscheinbare Fleckchen Erde, dem bereits das Grün rundherum genommen wurde, zu einem Symbol für die Klimabewegung und zum Spaltkeil für die deutschen Grünen geworden.

Lützerath gehört zur Stadt Erkelenz im Rheinland, ist aber Eigentum des deutschen Energieriesen RWE. Der will die Gebäude nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen endlich abreißen, um an die darunterliegende Braunkohle zu kommen. Die unwirkliche Kraterlandschaft des Tagebaus Garzweiler II reicht schon lange an Lützerath heran, seine Nachbarorte sind schon vor Jahren den riesigen Schaufelbaggern gewichen.

Dafür ist Lützerath wieder bewohnt – von KlimaaktivistInnen, die den Abriss verhindern wollen. Die einen leben in den zusammenfallenden Gebäuden, andere in Baumhäusern, Wohnwagen und Zelten und sitzen tagsüber auf hohen hölzernen Dreibeinen oder Pfählen – zumindest taten sie das bis gestern. Mittwochfrüh rückte die Polizei mit einem massiven Aufgebot an, um das Protestcamp zu räumen.

Die Einsatzkräfte entfernten Barrikaden, warfen selbst gebaute kleine Holzhäuser auf Stelzen um, trugen AktivistInnen weg und stießen zunächst auch auf Gegenwehr. Es seien Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden, meldete das Einsatzkommando. Überwiegend sei es aber friedlich abgelaufen.

RWE meldete währenddessen, umgehend mit den Arbeiten beginnen zu wollen. Als eine der ersten Maßnahmen werde „aus Sicherheitsgründen“ ein gut eineinhalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt.

Dabei hatte es einige Zeit so ausgesehen, als könne Lützerath erhalten bleiben. Sogar der Bundestag sprach sich vergangenen Juli dafür aus. Mit ein Grund: Schon allein die Braunkohle unter Lützerath mache das Klimaschutzziel für Deutschland unerreichbar, stellte das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW fest. Doch dann, im Oktober, gab ausgerechnet der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck grünes Licht für den Abriss. Die sowohl im Bund als auch in Nordrhein-Westfalen regierende Ökopartei argumentierte, die Braunkohle werde zur Gewährleistung der Energiesicherheit angesichts der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland benötigt. Lützerath sei ein Kompromiss, dafür blieben andere Orte unberührt, hieß es.

Für die KlimaaktivistInnen ist es schlicht Verrat, und wer am Mittwoch noch nicht weggetragen wurde, will ausharren – solange es eben irgendwie geht. Dazu reichen die AktivistInnen immer wieder Eilanträge beim Verwaltungsgericht auf Versammlungsrecht und Abhaltung einer Mahnwache ein.

