54-Jährige bei Frontalkollision in St. Christoph verletzt

St. Christoph am Arlberg – Eine 54-Jährige verletzte sich beim einem Autounfall am Mittwochabend in St. Christoph, berichtet die Polizei. Sie war gegen 18.25 als Beifahrerin auf der Arlbergstraße (B197) von St. Anton kommend unterwegs, am Steuer saß ihr 57-jährige Ehemann.