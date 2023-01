Bewegung und Sport: Der fünfte Sportgipfel aus St. Anton im Live-Blog

Vor den Arlberg Kandahar Rennen und den FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften geht am Donnerstag die bereits fünfte Auflage des Sportgipfels Tirol St. Anton über die Bühne. Die Lebensraum Tirol Holding und die GemNova haben sich das Ziel gesetzt, Tiroler:innen in ihrem Alltag für mehr Bewegung zu begeistern. Am Abend findet eine „Diskussion Sportliche Erfolge in jungen Jahren - und wie geht es weiter?" statt.