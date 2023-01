Nehammer in „ZiB 2“ gereizt: „Das ist die Interpretation eines ORF-Moderators“

Auf die Fragen von Martin Thür reagierte der Kanzler am Mittwochabend relativ empfindlich.

Wien – Nach der Regierungsklausur war Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwochabend zum "ZiB 2"-Interview geladen. Moderator Martin Thür stellte ihm sogleich die Frage, wozu für die beschlossenen Maßnahmen wie Erneuerbaren-Offensive oder Lückenschluss im Korruptionsstrafrecht überhaupt eine Klausur notwendig gewesen sei. Schließlich seien diese schon länger im Parlament auf Schiene. "Die großen versprochenen Projekte dieser Regierung bleiben aber weiter unangetastet", konstatierte Thür und zielte dabei auf die Gesetze für Krisensicherheit, Klimaschutz und Informationsfreiheit ab.

"So sieht die Interpretation eines ORF-Moderators aus", entgegnete Nehammer sogleich – und dieser relativ gereizte Ton des Kanzlers setzte sich über das ganze Gespräch hinweg fort. Nehammer betonte, dass man sich in Sachen Erneuerbare Energie "ehrgeizige Ziele" gesetzt habe. "Aufwändige Prozesse" würden dahinterstehen. "Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass 1066 Gesetze in dieser Legislaturperiode beschlossen worden sind und Sie zählen mir drei auf, die noch nicht beschlossen wurden", ärgerte er sich.