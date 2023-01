Cobra kam mit Gondel: Hütten-Angestellter bedrohte Gäste in Westendorf mit Waffen

Kurioses Einsatzfeld für die Polizei-Sondereinheit Cobra: Donnerstagfrüh mussten die Beamten zu einer Hütte im Skigebiet „Wilder Kaiser-Brixental Westendorf" per Gondel anrücken, um fünf bedrohte Gäste vor einem betrunkenen Hütten-Angestellten in Sicherheit zu bringen.

Westendorf – Mit einem gewaltigen Schrecken endete das Après-Ski für fünf Hüttengäste in der Nacht auf Donnerstag in einer Hütte des Skigebiets „SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Westendorf“. Dort hatte sich ein 31-jähriger Angestellter, der bis 2 Uhr Früh mehr als genug Alkohol konsumiert hatte, nicht mehr unter Kontrolle: Er bedrohte die anwesenden Gäste im Alter zwischen 27 und 54 Jahren mit einem Messer und einer Schusswaffe. Die fünf Opfer verbarrikadierten sich in einem Zimmer und alarmierten die Polizei.