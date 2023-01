Streit um Platz in „Hoadlbahn": Männer schlugen 58-Jährigen mehrfach gegen Kopf

Weil ein am Boden liegendes Snowboard viel Platz in einer Gondel belegte, bat ein Mann darum, das Wintersportgerät zur Seite zu legen. Dafür kassierte er Beschimpfungen sowie Schläge ins Gesicht und gegen den Helm.

Axams – Im Zuge einer Auseinandersetzung ist am Donnerstagvormittag in der Axamer Lizum ein Mann tätlich angegriffen worden.

Der 58-Jährige wollte gegen 10.35 Uhr gemeinsam mit seiner Begleiterin (61) an der Talstation der „Hoadlbahn" in eine Gondel einsteigen. Drei Männer befanden sich bereits in dieser Gondel. Zusätzlich lag ein Snowboard in der Gondel am Boden und verminderte dadurch den Platz. Der 58-Jährige bat darum, das Snowboard zur Seite zu legen. Sofort wurde er daraufhin von einem der Männer beschimpft. Er und seine Begleiterin wurden zudem bedroht.