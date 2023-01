Rektorat komplett: Das sind die neuen Vizerektoren der Universität Innsbruck

Die neuen Vizerektor:innen

Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende

Der Geologe Bernhard Fügenschuh (*1962) hat an der Universität Innsbruck und der ETH Zürich studiert und war 10 Jahre an der Universität Basel tätig. Seit 2005 ist er Professor an der Universität Innsbruck, seit 2016 Vizerektor für Lehre und Studierende und seit 2021 Vorsitzender des Forum Lehre der Österreichischen Universitätenkonferenz.

Gregor Weihs, Vizerektor für Forschung

Der Physiker Gregor Weihs (*1971) studierte an den Universitäten Innsbruck und Wien und ist ein Schüler von Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Nach Forschungsaufenthalten in Japan und Kanada wurde er 2008 an die Universität Innsbruck berufen. Von 2016 bis 2021 war er Vizepräsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.

Irene Häntschel-Erhart, Vizerektorin für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Irene Häntschel-Erhart (*1970) hat an der Universität Linz studiert und dort 1997 promoviert. Nach verschiedenen Funktionen an der Universität Linz und der Universität St. Gallen sowie als Unternehmensberaterin und in mehreren Unternehmen eines Logistikkonzerns ist sie seit 2019 an der FH Vorarlberg als Hochschullehrerin und Studiengangsleiterin tätig.

Christian Mathes, Vizerektor für Finanzen und Infrastruktur