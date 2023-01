15 Millionen Euro für Betreiber: Energiekostenausgleich lässt die Sportvereine aufatmen

Ein mit 15 Millionen Euro dotiertes Unterstützungsinstrument wird gemeinnützigen Sportstättenbetreibern, in der Regel Sportvereine sowie Sportdach- und -fachverbände, zugutekommen. Erste Zahlungen an Sportvereine soll es im April geben.

Wien ‒ Der Energiekostenausgleich für Sportstättenbetreiber in Anbetracht der Energiekrise ist unter Dach und Fach. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) sowie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) haben am Donnerstag nach Beratungen im Haus des Sports mit den Sport-Landesräten von Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland die mit 15 Millionen Euro dotierten Unterstützungsmaßnahmen konkretisiert.

Dieses Instrument wird gemeinnützigen Sportstättenbetreibern, in der Regel Sportvereinen sowie Sportdach- und -fachverbänden, zugutekommen. "Unser erklärtes Ziel ist, dass das Sportangebot in den Vereinen im bisherigen Ausmaß weitestgehend aufrechterhalten werden kann und Sportvereine nicht gezwungen sind, unvertretbare Erhöhungen bei Mitglieds- und Benützungsgebühren vornehmen zu müssen", stellte Sportminister Kogler fest.

Der Ausgleich für den Sport orientiert sich stark am Energiekostenzuschuss des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Demnach erhalten Sportstättenbetreiber eine Ersatzrate der Mehrkosten für Strom, Erdgas, Fernwärme etc., die im Vergleich zu einer definierten Vergleichsperiode in der Vergangenheit angefallen sind.