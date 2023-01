In Tschechien beginnt zweitägige Präsidentschaftswahl

In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudová hin.

Die Wahllokale in dem EU- und NATO-Mitgliedstaat öffnen um 14.00 Uhr. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Sollte - wie erwartet - keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, folgt in zwei Wochen eine Stichwahl.